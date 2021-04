Neubrandenburg

Kammern sehen wegen Brexit neue Chancen für Firmen in Irland

07.04.2021, 13:23 Uhr | dpa

Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern haben nach Ansicht der Industrie- und Handelskammern gute Chancen, künftig mehr nach Irland zu liefern. Im Zuge des Brexits verliere Großbritannien gerade seine Stellung als wichtigster Handelspartner von Irland, sagte ein Sprecher der IHK in Neubrandenburg am Mittwoch. Das eröffne unter anderem Automobilzulieferern, Nahrungsmittelproduzenten und Zulieferern für Nahrungsmittelhersteller die Möglichkeit, in die unterbrochenen Lieferketten einzusteigen. Die Exporte Großbritanniens in das Nachbarland seien bereits um 40 Prozent eingebrochen, unter anderem wegen Einfuhrzöllen und anderer neuer Handelshindernisse.

Auch für Windenenergie- und Solaranlagenhersteller gebe es neue Chancen auf dem irischen Markt, hieß es. Irland habe seine direkten Schiffsverbindungen zum EU-Festland inzwischen bereits verdreifacht.

Einzelheiten zum irischen Markt und den nötigen Formalitäten und Ansprechpartnern sollen auf einem landesweiten digitalen Irland-Tag am 14. April erläutert werden, sagte der Sprecher der IHK. Dabei werde unter anderem die Deutsche Botschafterin in Irland Deike Potzel und die irische Außenhandelskammer vertreten sein. Die Kammern in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg vertreten die Interessen von mehreren Zehntausend Firmen im Nordosten.