Große Nachfrage: Impfen ohne Termin an fünf Orten möglich

07.04.2021, 14:45 Uhr | dpa

Nach dem großen Andrang beim zusätzlichen Impfen für Menschen ab 60 Jahren bieten zwei Landkreise an diesem Samstag fünf weitere Impfmöglichkeiten an. Wie die Sprecher der Kreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald am Mittwoch erklärten, soll es in den Zentren von Neubrandenburg, Demmin und Mirow sowie in Greifswald und Pasewalk solche Anlaufstellen geben. Während Vorpommern-Greifswald ganz ohne Anmeldung impfen will, verwies die Seenplatte-Verwaltung darauf, dass man sich auch einen Termin über die Hotline reservieren kann.

An der Seenplatte waren am Karsamstag schon mehr als 960 Menschen vorrangig mit dem Astrazeneca-Impfstoff versorgt worden. In Neubrandenburg nahmen Impfwillige bis zu dreieinhalb Stunden Wartezeit in Kauf. Im Impfzentrum Waren wurden letztlich sogar mehr als viermal so viele Frauen und Männer geimpft als erwartet. Vorpommern-Greifswald hofft auf mehr als 1000 Impfwillige am 10. April.

Ähnliche Erfahrungen hat auch die Kreisverwaltung Wismar gemacht: Dort war die Impfung am Ostermontag noch um gut zwei Stunden verlängert worden, damit mehr als 900 Menschen versorgt werden konnten. Hier ist am 17. April eine weitere Impfauflage ohne Termin geplant.