Neubrandenburg

Wieder mehr Coronapatienten: Klinikum verschiebt Operationen

07.04.2021, 16:38 Uhr | dpa

Am größten Krankenhaus der Mecklenburgischen Seenplatte, dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg, werden nicht akut nötige Operationen von Freitag an verschoben. Hintergrund sind gestiegene Zahlen bei Corona-Patienten, wie Kliniksprecherin Anke Brauns am Mittwoch sagte. So werden am Klinikum derzeit 37 Corona-Patienten betreut, davon elf auf einer Intensivstation. Hinzu komme eine schwankende Zahl von Covid-19-Verdachtsfällen. Ähnlich sei der Stand zuletzt Mitte Dezember 2020 gewesen. Zum Höhepunkt der "zweiten Welle" Anfang 2021 waren im Klinikum bis zu 80 Corona-Patienten behandelt worden.

Die Corona-Intensivstation habe mit elf Patienten derzeit ihre Kapazität erreicht. Man arbeite daran, Personal zu gewinnen, um diese Station aufstocken zu können. Um alle Patienten ausreichend zu versorgen und auch Notfälle weiter abzusichern, müssten Leistungen an anderer Stelle eingeschränkt werden. Deshalb würden "verschiebbare Eingriffe" und verschiebbare Patientenaufnahmen ausgesetzt. Dringende Therapien werde es aber weiter geben.

Die Corona-Infektionslage unter den eigenen Mitarbeitern habe sich deutlich gebessert, hieß es. Das Krankenhaus ist mit rund 1000 Betten und mehr als 2000 Mitarbeitern eine der größten Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern und hat auch viele Patienten aus dem Norden Brandenburgs.