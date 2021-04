Schwerin

Präsenzunterricht für viele Schüler bei Inzidenz unter 150

07.04.2021, 18:07 Uhr | dpa

Von der kommenden Woche an soll für viele Schüler in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin Präsenzunterricht möglich sein. Dafür müssen in einem Landkreis oder den beiden kreisfreien Städten weniger als 150 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche festgestellt worden sein, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Ist dies der Fall, können den Angaben zufolge Schüler der ersten bis zur sechsten Klassen sowie der Abschlussklassen zur Schule kommen zum Unterricht, für die anderen Klassen soll es Wechselunterricht geben.

Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf mehr als 150, können die Abschlussklassen dennoch weiterhin zur Schule gehen, die Jahrgangsstufen eins bis sechs sollen dann zu Hause lernen, eine Notbetreuung wird demnach in der Schule gewährleistet. Die anderen Klassen bekommen Distanzunterricht.

Künftig soll die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten von Mittwoch entscheidend sein, wie in der kommenden Wochen dann jeweils vorgegangen wird. Übersteigt eine Region demnach den Wert von 150 an diesem Tag, greifen die entsprechenden Regelungen. Diesen Mittwoch war dies in keinem der sechs Landkreise beziehungsweise zwei kreisfreien Städten der Fall.

Am Donnerstag beginnt im Nordosten nach den Osterferien wieder der Unterricht. Zuvor war noch nicht klar, wie die Regelungen von kommenden Montag an aussehen. Am Donnerstag und Freitag soll der Unterricht laut Bildungsministerium grundsätzlich wie an den Tagen vor den Osterferien stattfinden. Für die Klassen eins bis sechs sowie für die Abschlussklassen gibt es Präsenzunterricht, ab Klasse Sieben Wechselunterricht.