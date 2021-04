Franzburg

Elfjähriger prallt gegen fahrenden Laster

07.04.2021, 22:16 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Vorpommern-Rügen hat ein Elfjähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Laut Polizei lief er am Mittwochnachmittag in Franzburg plötzlich hinter einem am Fahrbahnrand stehenden Kleintransporter auf die Straße und prallte gegen das Rad eines vorbeifahrenden Kieslasters. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind mit schwersten Gesichts- und inneren Verletzungen in das Universitätsklinikum Greifswald.

Eine Überprüfung des mit 27 Tonnen Kies beladenen Sattelschleppers und seines 32-jährigen Fahrers ergab den Angaben zufolge "keine Auffälligkeiten". Die Straße war für die Unfallaufnahme rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Es ermittelt die Kriminalpolizei.