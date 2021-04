Empfingen

Mittagspause mit Wein: Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille unterwegs

07.04.2021, 23:02 Uhr | dpa

Nach einer Mittagspause mit Wein war ein Lastwagenfahrer am Mittwoch mit fast 2,5 Promille auf der A81 unterwegs. Zuvor hatte er laut Polizei auf dem Eschachtalparkplatz "ordentlich ins Glas geschaut". Wahrscheinlich habe er deshalb beim Einfädeln in Richtung Stuttgart die Leitplanke touchiert und sei weitergefahren. Ein Zeuge hatte das bemerkt und die Fahrzeugnummer an die Polizei weitergegeben.

Eine Streife der Autobahnpolizei hielt den 50-jährigen Fahrer daraufhin bei Empfingen im Landkreis Freudenstadt an und veranlasste einen Alkoholtest. Der Fahrer gab gegenüber den Beamten an, in der Mittagspause Wein getrunken zu haben. Seinen Führerschein musste er abgeben und den Sattelzug stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.