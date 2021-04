Oberlungwitz

30 000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

08.04.2021, 05:51 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Zwickau ist ein Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bog ein 44-jähriger Pkw-Fahrer am Mittwochnachmittag nach links in eine Straße in Oberlungwitz ein und stieß mit einem von rechts kommenden Auto zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.