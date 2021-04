Sylt

Zug auf Sylt wegen Corona-Falls evakuiert

08.04.2021, 09:01 Uhr | dpa

Ein Zug der Marschbahn ist am Mittwoch in Westerland auf Sylt wegen eines Corona-Falls evakuiert worden. Die leere Bahn sei nach Husum zur Desinfektion gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstag. Der Zug hätte nach Hamburg fahren sollen. Wie viele Reisende betroffen waren und wie der Corona-Fall bekannt wurde, konnte die Sprecherin nicht sagen. Zunächst hatte shz.de berichtet.