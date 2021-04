Staßfurt

140 Millionen Euro teure Salzsiederei vor Fertigstellung

08.04.2021, 13:07 Uhr | dpa

In Staßfurt (Salzlandkreis) stehen die Arbeiten an einer 140 Millionen Euro teuren Salzsiederei vor dem Abschluss. Künftig sollen am Standort jährlich rund 450 000 Tonnen Siedesalz produziert werden, teilte der federführende Chemiekonzern Ciech am Donnerstag mit. Bis zum Ende des zweiten Quartals werde die gesamte Anlage genutzt werden können.

Siedesalz wird unter anderem in der Verarbeitung von Lebensmitteln und Futterprodukten eingesetzt sowie in der Wasseraufbereitung oder in Reinigungsmittel für Spülmaschinen genutzt. Nach Angaben von Ciech soll die Siederei in Staßfurt besonders effizient und umweltfreundlich arbeiten.