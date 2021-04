Demmin

Start in die Spargelsaison: Hof Denissen beginnt mit Ernte

08.04.2021, 13:26 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Spargelsaison begonnen. Als erster Betrieb im Nordosten startete am Donnerstag der Hof Denissen in Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die Ernte des begehrten Stangengemüses. Der frühe Beginn sei aber nur auf den Feldern möglich, auf denen der Spargel zusätzlich durch sogenannte Folientunnel vor den aktuellen Nachtfrösten geschützt sei, sagte Hofbetreiberin Michaela Denissen. Nach ihren Angaben sind 12 der insgesamt 65 Hektar mit Spargel bestellten Anbaufläche mit solchen Aufbauten ausgestattet. Andere Anbauer wie der Spargel- und Kartoffelhof Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) oder das Unternehmen "Mecklenburger Frische" in Tieplitz (Landkreis Rostock) schieben den Erntebeginn wegen des derzeit kalten Wetters noch einige Tage auf.