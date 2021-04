Magdeburg

Schulen in Halle können nächste Woche wieder öffnen

08.04.2021, 17:56 Uhr | dpa

Nach vier Tagen im Distanzunterricht können die Schülerinnen und Schüler in Halle in der kommenden Woche wieder in der Schule unterrichtet werden. Das teilte am Donnerstag das Bildungsministerium mit. Demnach soll ab kommender Woche wieder in allen Landkreisen und kreisfreien Städten im eingeschränkten Regelbetrieb unterrichtet werden.

Nach den Osterferien waren die Schulen in Halle wegen der hohen Infektionswerte größtenteils zu geblieben, nur in den Klassenstufen eins bis sechs und an Förderschulen gab es eine Notbetreuung.