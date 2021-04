Neubrandenburg

Seenplatte-Landkreis: In Teilen Nächtliche Ausgangssperre

08.04.2021, 19:29 Uhr | dpa

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen und eines diffusen Infektionsgeschehens gilt in Teilen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte von diesem Freitag an eine nächtliche Ausgangssperre. Das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund ist in den Städten Neubrandenburg und Neustrelitz sowie in den Ämtern Mecklenburgische Kleinseenplatte, Neverin, Stargarder Land, Stavenhagen, Malchin und Woldegk von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr untersagt, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte. Außerdem dürfen sich in diesen Gebieten private Haushalte nur mit einer weiteren Person treffen.

Eine nächtliche Ausgangssperre gibt es bisher bereits im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Im Seenplatte-Kreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 161,1. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim betrug sie 128,4. Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte liegen derzeit unter 100 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.