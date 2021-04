Bremerhaven

Kaputte Eisenbahndrehbrücke in Bremerhaven wird demontiert

09.04.2021, 03:43 Uhr | dpa

Nach einem Totalschaden wird eine über 90 Jahre alte Eisenbahndrehbrücke im Hafen von Bremerhaven heute demontiert. Die knapp 112 Meter lange Brücke wird nachmittags auf einen schwimmenden Ponton geladen, wie der Hafenbetreiber Bremenports mitteilte. Die Stahlkonstruktion, die von 1928 bis 1930 entstand, galt als größte Eisenbahndrehbrücke in Deutschland. Am Donnerstag vor Ostern brach ein Stahlträger, was die Brücke komplett unbrauchbar machte. Der unter anderem für Autotransporte wichtige Kaiserhafen war über Tage nicht erreichbar, weil die Kaiserschleuse als zweite Zufahrt saniert wird. Für einen Notbetrieb wurde die Schleuse wieder in Gang gesetzt.