Heidelberg

Brand in Mehrfamilienhaus: Ein Verletzter

09.04.2021, 07:47 Uhr | dpa

In Heidelberg ist eine Person bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brach das Feuer aus bisher unklaren Gründen am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Kirchheim aus. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.