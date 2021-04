Neubrandenburg

Kritik an Ausgangssperren an Seenplatte: "Flickenteppich"

09.04.2021, 08:18 Uhr | dpa

Die Grünen an der Mecklenburgischen Seenplatte haben die neuen Corona-Ausgangsbeschränkungen für einige Ämter im größten Landkreis Deutschlands kritisiert. Damit werde ein Flickenteppich aus kleinflächig wechselnden Regelungen und Einschränkungen geschaffen, den niemand mehr überblickt und der nicht zu kontrollieren ist, wie der Kreistagsfraktionschef der Partei, Falk Jagszent, am Freitag erklärte.

Der Großkreis hatte am Donnerstag eine Verfügung erlassen, wonach in etwa einem Drittel des Kreises Bewohner zwischen 21.00 Uhr und 6.00 Uhr nur noch mit "triftigem Grund" ins Freie dürfen. Außerdem sollten sich ab Freitagabend dort nur noch in privater Haushalt mit maximal einem anderen Erwachsenen treffen dürfen. Gründe seien hohe Infektionszahlen und ein diffuses Ämter-Geschehen bei Infektionen.

Betroffen sind die drittgrößte Stadt im Nordosten Neubrandenburg, Neustrelitz sowie mehrere Ämter im Osten, wie die Mecklenburgische Kleinseenplatte um Mirow, Woldegk, das Stargarder Land und Neverin. Die Wochen-Inzidenz liegt zwischen 114 in Neustrelitz, 133 in Neubrandenburg bis 285 im Amt Neverin und 327 um Mirow.

"Gut gemeint ist bekanntermaßen nicht gut gemacht", erklärte Jagszent und forderte "gerichtsfeste Regelungen" für den ganzen Landkreis. Alles andere schaffe mehr Verwirrung als Nutzen. An der Seenplatte, die doppelt so groß wie das Saarland ist, lag die Kreis-Wochen-Inzidenz bei 160. Es gibt aber Ämter wie Dargun und rings um Waren, wo sie bei Null liegt. Ausgangsbeschränkungen gibt es bisher bereits im Nachbarkreis Ludwigslust-Parchim.