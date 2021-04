Pirna

78-Jährige von Lastwagen angefahren und schwer verletzt

09.04.2021, 09:21 Uhr | dpa

Eine 78 Jahre alte Frau ist in Pirna von einem Lastwagen angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, wollte der 57-Jährige Fahrer des Lkws am Donnerstagnachmittag vom Robert-Schumann-Platz nach links in die Franz-Schubert-Straße einbiegen. Laut Polizei übersah er dabei die 78-Jährige. Mit schweren Verletzungen musste die Frau ins Krankenhaus gebracht werden.