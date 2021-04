Eschwege

Polizei: Hausbrand in Eschwege in Ofennähe ausgebrochen

09.04.2021, 09:25 Uhr | dpa

Der Brand eines Fachwerkhauses im nordhessischen Eschwege ist nach Erkenntnissen der Polizei im Bereich eines Nachtspeicherofens ausgebrochen. Darin sei es vermutlich zu einem Hitzestau gekommen, berichtete ein Sprecher am Freitag. Die weiteren Untersuchungen dazu dauern demnach aber noch an. Das Feuer war in der Nacht zu Ostersonntag ausgebrochen. Die drei Bewohner konnten das Haus demnach rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Da das Feuer drohte, auf andere Häuser überzugreifen, seien auch benachbarte Gebäude evakuiert worden. Der Schaden wurde zunächst auf etwa 200 000 Euro geschätzt, das Fachwerkhaus war nach dem Brand einsturzgefährdet.