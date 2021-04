Freden

Pedelec-Fahrer von Auto angefahren und tödlich verletzt

09.04.2021, 12:39 Uhr | dpa

Ein 74 Jahre alter E-Radfahrer ist im Landkreis Hildesheim durch einen Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Der Wagen erfasste den Mann am Donnerstagabend auf einer Landstraße in Freden. Der 74-Jährige sei über den Wagen hinweg geschleudert worden und am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mit. Der 32 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Zur Unfallursache machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Dem Autofahrer sei eine Blutprobe entnommen worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.