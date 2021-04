Schwerin

Wirtschaft kritisiert Corona-Krisenmanangement

09.04.2021, 12:40 Uhr | dpa

Der Unternehmerdachverband Mecklenburg-Vorpommerns (VUMV) hat mit scharfer Kritik auf die Absage der für Montag geplanten Bund-Länder-Runde zum Vorgehen in der Corona-Pandemie reagiert. "Das "Ostertheater" der vergangenen Tage gipfelt in der heutigen Absage. Das Hickhack der Regierungschefs der Länder und das Management der Bundesregierung machen sprach- und fassungslos", sagte Verbandsgeschäftsführer Jens Müller am Freitag in Schwerin. Die zuständigen Politiker würden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Müller hatte mehrfach angemahnt, den vom Lockdown besonders betroffenen Branchen wie Gastronomie und Tourismus Perspektiven für einen Neustart zu eröffnen.

Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin mitteilte, wird es in der kommenden Woche keine Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geben. Stattdessen soll im Eilverfahren das Infektionsschutzgesetz nachgeschärft werden. Ziel sei es, bundesweit einheitliche Regelungen für Regionen mit hohen Infektionszahlen zu schaffen. Als Schwellenwert für weitergehende Beschränkungen in einem Landkreis soll eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner gelten.