Schwerin

Regierung drängt Kreise und Städte, schneller zu impfen

09.04.2021, 18:04 Uhr | dpa

Die Landesregierung in Schwerin erhöht den Druck auf Landkreise und kreisfreie Städte, den Astrazeneca-Impfstoff unverzüglich einzusetzen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) setzte am Freitag nach einem weiteren Impfgipfel eine Frist bis zum 18. April, um die landesweit noch vorhandenen 53 000 Impfdosen zu verabreichen. "Wir haben Impfstoff. Und die Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass dieser Impfstoff zügig verimpft wird", sagte Schwesig.

Sie rief dazu, die Impffrequenz zu erhöhen, unter anderem durch Sonderaktionen für Menschen ab 60 Jahre, die dann auch ohne Anmeldung eine Spritze erhalten sollen. Impfstoff, der nicht bis zum 18. April eingesetzt wurde, solle dann in Impfzentren anderer Kreise und Städte verwendet werden. Während in Schwerin aktuell nur noch 660 und in Vorpommern-Rügen lediglich 350 Impfdosen ungenutzt seien, seien es in Rostock noch 5770 und in Vorpommern-Greifswald 3980, teilte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mit. Ein Großteil des Astrazeneca-Impfstoffs solle auch durch die Hausärzte verabreicht werden.