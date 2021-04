Magdeburg

FDP-Parteitag will Wahlprogramm beschließen

10.04.2021, 01:53 Uhr | dpa

Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl trifft die FDP die letzten Vorbereitungen für ihren Wahlkampf. Auf einem Online-Parteitag am heutigen Tag (10.00 Uhr) will die Partei ihr Wahlprogramm beschließen. "Wir gehen sehr selbstbewusst in den Wahlkampf und werden mit einem guten Ergebnis in den Landtag einziehen", sagte Spitzenkandidatin Lydia Hüskens im Vorfeld. "Mit uns ist zu rechnen!" Die Landtagswahl ist am 6. Juni.

Auf mehreren Workshops hatte die Partei den Programmentwurf mit dem Titel "Ein Land fährt hoch" ausgearbeitet. In fünf thematischen Blocks sollen die Delegierten den Entwurf nun ein letztes Mal diskutierten und schließlich absegnen. Neben dem FDP-Stammthema Wirtschaft wollen die Liberalen im Wahlkampf Schwerpunkte auf die Landwirtschaft, die Bildungspolitik und die Lebensverhältnisse in den Städten und dem ländlichen Raum legen.

Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag online statt, nur sechs Menschen dürfen gleichzeitig am Veranstaltungsort in Magdeburg sein. Medienvertreter und Delegierte werden per Video zugeschaltet. Die FDP hatte den Wiedereinzug in den Magdeburger Landtag bei der Landtagswahl 2016 mit 4,9 Prozent knapp verpasst.