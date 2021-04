Straubing

18-Jähriger greift Taxifahrer und Polizisten an

10.04.2021, 11:42 Uhr | dpa

Kein Geld und gewalttätig: Ein 18-Jähriger hat im niederbayerischen Straubing für seine Taxifahrt nicht zahlen wollen und den Fahrer angegriffen. Später ging der Verdächtige auch auf die Polizei los. Die Beamten mussten ihn in Gewahrsam nehmen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auf der Wache wütete er weiter und griff Polizisten und eine Ärztin an. Der 39 Jahre alte Taxifahrer wurde von dem betrunkenen Mann am Freitag kurz vor Mitternacht leicht verletzt. Die Polizisten und die Ärztin blieben unverletzt.