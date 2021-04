Zwickau

Mutter mit vier Kindern nach Küchenbrand im Krankenhaus

10.04.2021, 12:49 Uhr | dpa

Nach einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Zwickau sind eine Mutter und ihre vier Kinder ins Krankenhaus gekommen. Während die 44-jährige Frau und ihre Kinder im Alter von 4, 13 und 18 Jahren noch am Freitag wieder entlassen werden konnten, behielten die Ärzte eine 11-Jährige noch zur Beobachtung in der Klinik. Zu dem Brand war es den Polizeiangaben vom Samstag zufolge gekommen, als beim Kochen Öl in einer Pfanne Feuer fing, das auf die Dunstabzugshaube übergriff. Durch den Brand wurde die Wohnung stark verrußt und es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 25 000 Euro.