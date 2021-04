Bad Hersfeld

Auto gerät unter Laster: Zwei Menschen sterben auf A4

10.04.2021, 18:48 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 in der Nähe von Bad Hersfeld sind zwei Insassen eines Autos tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Wagen fuhr am frühen Samstagabend unter einen Lastwagen. Weitere Details konnte ein Polizeisprecher noch nicht nennen. Der Unfall ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim. Es erfolge vermutlich eine längere Sperrung, so die Polizei.