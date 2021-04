Siegburg

Betrunkener fuchtelt mit Waffe: Gewahrsam

11.04.2021, 08:57 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife: In Siegburg hat ein Betrunkener Passanten mit einer Schusswaffe erschreckt. (Quelle: Lino Mirgeler/Symbolbild/dpa)

Ein betrunkener Mann hat am Samstag auf offener Straße in Siegburg mit einer Waffe herumgefuchtelt und Passanten erschreckt. Verletzt wurde aber niemand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen riefen die Polizei, daraufhin flüchtete der Mann in einen Supermarkt und warf die Schreckschusspistole in einen Mülleimer. Beamte griffen ihn auf und nahmen ihn in Gewahrsam. Wie sich herausstellte, hatte der polizeibekannte 31-Jährige keinen Erlaubnisschein für die Waffe. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die Pistole wurde sichergestellt.