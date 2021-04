Waldburg

400 000 Euro Schaden bei Brand eines Mehrfamilienhauses

11.04.2021, 11:34 Uhr | dpa

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Waldburg ist in der Nacht zu Sonntag ein Schaden in Höhe von rund 400 000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die anwesenden Bewohner des Hauses konnten durch die Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer bereitete sich demnach vom Balkon einer Erdgeschosswohnung bis zum Dachstuhl aus. Als Brandursache komme ein in Leinöl getränktes Tuch infrage, hieß es. Das Tuch sei von einer 25-Jährigen auf dem Balkon der Erdgeschosswohnung aufbewahrt worden. Wie das Tuch Feuer fing, war zunächst unklar.