Markranstädt

Geldautomat bei Leipzig gesprengt: Täter fliehen ohne Beute

11.04.2021, 11:37 Uhr | dpa

Nach der Sprengung eines Geldautomaten sind die mutmaßlichen Täter unerkannt aus dem Automatenraum einer Bankfiliale in Markranstädt südwestlich von Leipzig geflohen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gelang es den Unbekannten in der Nacht zum Samstag nicht, an das Bargeld in dem Automaten zu gelangen. Zeugen beobachteten, wie die Unbekannten in Richtung des Kulkwitzer Sees flohen. Im Zuge der Maßnahmen vor Ort mussten zehn Bewohner des betroffenen Hauses kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen, konnten jedoch kurz darauf wieder zurückkehren. Zur Höhe des entstandene Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.