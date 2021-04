Kirchentellinsfurt

Brand macht Haus unbewohnbar: 64-Jähriger schwer verletzt

11.04.2021, 12:56 Uhr | dpa

Bei einem Feuer ist eine Wohnung in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) komplett ausgebrannt. Der 64 Jahre alte Bewohner rettete sich am Sonntagmorgen mit einem Sprung vom Balkon und erlitt dabei schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit. Er kam in eine Klinik. Der Brand entstand den Ermittlungen zufolge in der Küche der Erdgeschosswohnung aus zunächst unbekannten Gründen. Aus einer Dachgeschosswohnung musste ein Mann samt Hund von der Feuerwehr gerettet werden. Er und zwei weitere Bewohner des dreistöckigen Mehrfamilienhauses wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Neben der Wohnung des 64-Jährigen seien auch die übrigen acht Wohneinheiten in dem Gebäude vorerst nicht mehr nutzbar, hieß es. Der entstandene Schaden dürfte demnach Hunderttausende Euro betragen. Die Gemeinde stellte eine Halle als Notunterkunft zur Verfügung.