Gosen-Neu Zittau

Fahrgast schmeißt Stein auf Bus: Zoff über Bremsmanöver

11.04.2021, 13:08 Uhr | dpa

Ein Fahrgast hat sich mit einem Busfahrer auf der Fahrt von Gosen nach Erkner (Landkreis Oder-Spree) angelegt und randaliert. Der Mann habe sich darüber geärgert, dass der Busfahrer spontan bremsen musste und ihn deshalb verbal attackiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Fahrt am Freitag habe der Fahrer den Mann daraufhin aufgefordert, den Bus in Neu Zittau zu verlassen. Der Fahrgast stieg nach Polizeiangaben zwar aus, nahm aber einen Stein vom Straßenrand und schlug damit auf die Vorderscheibe des Busses und auf einen Außenspiegel. Dann sei der Mann verschwunden.