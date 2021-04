Seelze

Vier Verletzte nach Schlägerei in Seelze

11.04.2021, 16:03 Uhr | dpa

Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Bei einer Schlägerei in Seelze bei Hannover sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich am Samstagabend zwei Gruppen mit jeweils rund acht Personen gegenseitig attackiert. Es soll sich dabei mutmaßlich um einen Beziehungsstreit gehandelt haben. Möglicherweise sei die Verabredung dazu über soziale Medien erfolgt, hieß es. Die Beteiligten im Alter von 16 bis 20 Jahren attackierten sich mit den Fäusten, zusätzlich wurde ein Schlagstock verwendet.

Insgesamt kamen sieben Streifenwagen zum Einsatz. Einige der Beteiligten konnten fliehen. Ein 18-Jähriger wurde in ein Krankenhaus gebracht, zwei Männer und eine Frau erlitten außerdem leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.