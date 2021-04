Isselburg

Hunde und Katzen in Kofferraum entdeckt: Tierschmuggel?

11.04.2021, 16:10 Uhr | dpa

Drei Hunde- und zwei Katzenwelpen haben Polizisten am Samstag bei einer Kontrolle im Kofferraum eines Autos in Isselburg (Kreis Borken) entdeckt. Die Tiere hätten verängstigt, geschwächt und ohne Nahrung in Transportboxen gesessen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie wurden demnach der Tierrettung übergeben. Die Beamten überprüften zwei Männer in dem Auto, die offenbar gefälschte Impfpapiere für die Tiere bei sich hatten. Zudem wurden Tausende Euro sichergestellt. Es bestehe der Verdacht, dass das Geld aus illegalem Tierhandel stamme, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.