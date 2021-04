Lindenberg im Allgäu

Jugendlicher fährt mit Traktor gegen seine Schule

11.04.2021, 16:31 Uhr | dpa

Ein 14-Jähriger ist mit dem Traktor des Hausmeisters gegen sein Schulgebäude gekracht. Der Jugendliche habe den Traktor mit einem Draht zum Laufen gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit. "Die kurze Fahrt endete aber schon bald an der Hauswand der Mittelschule", hieß es weiter. Unterwegs habe der 14-Jährige einen Baum zur Strecke gebracht. Der Schüler aus Lindenberg (Landkreis Lindau) ergriff nach dem Unfall am Samstagabend die Flucht. Er wurde über ein Foto der Aktion identifiziert und angezeigt.