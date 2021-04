Altentreptow

An der Seenplatte häufen sich wieder Fahrzeugaufbrüche

12.04.2021, 07:42 Uhr | dpa

An der Mecklenburgischen Seenplatte häufen sich wieder Fahrzeug-Aufbrüche von Dieben. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wurden am Wochenende drei Firmentransporter in Altentreptow und ein Auto in Waren an der Müritz gewaltsam geöffnet, um dort Werkzeuge, Geldbörsen und Smartphones zu stehlen. Der Gesamtschaden wurde auf knapp 20 000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen wurden die Transporter im Stadtgebiet von Altentreptow scheinbar gezielt zwischen Freitagabend und Sonntag aufgebrochen. Betroffen waren unterschiedliche Firmen. Die Polizei hofft, dass Zeugen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Am Sonntag habe eine 36-jährige Fahrerin eines größeren Autos in Waren einen Aufbruch bemerkt und angezeigt. Der Wagen stand in einer Villenstraße an der Müritz geparkt, wo Ausflügler gern flanieren. Gestohlen wurden hier vor allem Wertsachen.

Zuvor waren im März bereits sechs Firmenfahrzeuge in Rogeez und im wenige Kilometer entfernten Plau am See aufgebrochen und ausgeräumt worden. Seit Ende 2019 hatten sich ähnliche Fälle im Osten Mecklenburg-Vorpommerns gehäuft. Manchmal verschwanden auch komplette Firmentransporter mit teuren Geräten. Der Schaden wurde bereits auf mehrere 100 000 Euro geschätzt. In den letzten Monaten war es um die Serie aber ruhiger geworden.