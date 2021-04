Blaustein

Motorradfahrer gerät auf Gegenfahrbahn und stirbt

12.04.2021, 08:40 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der 55-Jährige am Sonntag in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der 52 Jahre alte Fahrer des Wagens sowie seine 51-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.