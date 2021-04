Magdeburg

Umsatz auf Sachsen-Anhalts Immobilienmarkt weiter gewachsen

12.04.2021, 11:37 Uhr | dpa

Das Interesse am Kauf und Verkauf von Immobilien ist in Sachsen-Anhalt ungebrochen. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz auf dem Immobilienmarkt um drei Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Minister für Landesentwicklung und Verkehr, Thomas Webel (CDU), am Montag mit. Die Zahl der registrierten Immobiliengeschäfte sei bei rund 29 000 nahezu gleich geblieben. "Selbst unter den derzeit sehr schwierigen Pandemiebedingungen besteht offensichtlich ein großes Interesse an Immobilien", erklärte Webel mit Blick auf den Grundstücksmarktbericht 2021.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken für den individuellen Wohnungsbau sei weiter hoch. Ein Baugrundstück kostete etwa in den Großstädten Magdeburg und Halle im vergangenen Jahr durchschnittlich 180 Euro je Quadratmeter und damit 25 Prozent mehr als noch 2019. Auch das Preisniveau auf den Dörfern sei um mehr als 13 Prozent auf durchschnittlich 34 Euro je Quadratmeter gestiegen.

Privat genutzte Eigenheime seien um neun Prozent teurer geworden. Für Ein- und Zweifamilienhäuser seien in Magdeburg im Schnitt rund 320 000 Euro fällig geworden und damit rund 20 Prozent mehr als in Halle. In den Landkreisen habe die Spanne von durchschnittlich 50 000 Euro im Landkreis Mansfeld-Südharz, über 80 000 Euro im Burgenlandkreis bis hin zu 130 000 Euro in den Landkreisen Jerichower Land und Börde gereicht.

Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ist den Angaben zufolge weiterhin hoch. 2020 seien im Vergleich zum Vorjahr fünf Prozent mehr Wohnungen verkauft worden. Die Preise blieben mit rund 70 000 Euro im Landesdurchschnitt stabil, wie es weiter hieß. Während eine Eigentumswohnungen in ländlichen Regionen für 1000 Euro je Quadratmeter und weniger erworben werden konnte, hätten die Preise in den Großstädten bei bis zu 5000 Euro je Quadratmeter gelegen, besonders in exklusiven Lagen und bei komfortablen Ausstattungen.

Für den Grundstücksmarktbericht ermittelte ein Gutachterausschuss für Grundstückswerte die Bodenrichtwerte im Land. Damit soll Transparenz auf dem Immobilienmarkt hergestellt werden. Für den Bericht 2021 seien mehr als 59 200 registrierte Erwerbsvorgänge in den Jahren 2019 und 2020 analysiert worden, teilte das Ministerium mit.