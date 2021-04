Schwerin

CDU-Landeschef Sack für Laschet als Kanzlerkanidaten

12.04.2021, 18:01 Uhr | dpa

Der CDU-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, steht im Duell um die Kanzlerkandidatur bei der Union hinter dem CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet. "Mit Söder sind die Chancen bei der Wahl nach jetzigem Stand höher, dementsprechend spricht vieles für Söder", sagte Sack am Montag zu dem Wettbewerb zwischen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und NRW-Regierungschef Laschet. "Ich halte Laschet aber für den geeigneteren Kandidaten, er macht als Parteichef und als Ministerpräsident sehr gute Arbeit."

Das Präsidium der Bundes-CDU hatte sich am Montag geschlossen hinter Laschet gestellt. Es gibt aber in der CDU auch Sympathien für Söder, der die besseren Umfragewerte hat. Am Sonntag hatten beide ihre Ambitionen auf das Kanzleramt öffentlich gemacht.