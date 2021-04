Borken

A31 Richtung Oberhausen nach Lastwagenunfall gesperrt

12.04.2021, 19:37 Uhr | dpa

Nach einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 31 bei Borken ist die Fahrbahn in Richtung Oberhausen am Montag gesperrt worden. Das teilte die Polizei Münster mit. Die Sperrung sollte bis Mitternacht dauern, hieß es am frühen Abend. Bei dem Unfall war laut Polizei ein 59-jähriger Fahrer mit seinem Lastzug aus zunächst unbekannten Gründen auf den Lastwagen eines 52-Jährigen aufgefahren. Beide Fahrer mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Lastwagen kamen von der Straße ab und landeten in der Böschung. Sie mussten geborgen werden.