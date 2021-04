Verden (Aller)

Mutter warf Kind in den Fluss: Prozess beginnt

13.04.2021, 01:09 Uhr | dpa

Nach dem Tod ihres vierjährigen Sohnes steht eine Mutter am heutigen Dienstag (9.00 Uhr) in Verden vor Gericht. Sie soll das Kind in Rotenburg absichtlich von einer Brücke in die Wümme geworfen haben, der Junge ertrank im Fluss. Die Staatsanwaltschaft hat die 40-Jährige wegen Totschlags angeklagt (Az. Ks 101/21). Als Motiv sieht die Staatsanwaltschaft die Befürchtung der Frau, das Sorgerecht zu verlieren.

Die Tat ereignete sich im November 2020. Wenige Stunden zuvor hatte die Mutter ihr Kind aus dem Rotenburger Krankenhaus mitgenommen, wo es wegen schwerer Brandwunden behandelt wurde. Die Angeklagte soll den Jungen beim Waschen mit heißem Wasser verbrüht haben. Dabei ist nach Gerichtsangaben nicht ausgeschlossen, dass dies versehentlich geschah. Die 40-jährige Türkin wurde nach dem Tod des Kindes in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Das Landgericht tagt zum Prozessauftakt in der Stadthalle von Verden.