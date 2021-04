Rosenheim

Bahn legt Vorschlag für Trassenneubau im Inntal vor

13.04.2021, 02:41 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn (DB) will am heutigen Dienstag eine konkrete Empfehlung für den Verlauf einer möglichen neuen Bahntrasse im Inntal Richtung Brenner vorlegen. An dem virtuellen Pressegespräch zur Trassenvorstellung nehmen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Bayerns Bahnchef Klaus-Dieter Josel und DB-Gesamtprojektleiter Matthias Neumaier teil.

Derzeit liegen für einen Neubau noch vier mögliche Trassen-Varianten auf dem Tisch. Für die ausgewählte Trasse soll eine Vorplanung erstellt werden. Danach entscheidet die Politik, ob das Mega-Projekt umgesetzt wird. Bisher ist nicht abschließend erwiesen, ob ein Bedarf für den Neubau besteht. Bürgerinitiativen stemmen sich seit Jahren gegen das Vorhaben. Sie favorisieren den Ausbau und die Modernisierung der bestehenden Gleise.

Der sogenannte Brenner-Nordzulauf soll die Kapazitäten zum künftigen Brenner Basistunnel erweitern, an dem in Italien und Österreich gebaut wird. Er soll etwa ab 2030 mehr Güter auf die Schiene bringen.