Bornheim

Bernd Stelter will nie in Rente gehen

13.04.2021, 06:06 Uhr | dpa

Für Bernd Stelter, Kabarettist und TV-Moderator, ist ein Ruhestand undenkbar. "Ich habe für die Zukunft vieles vor, aber eines sicher nicht: Jemals in Rente zu gehen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Wahrscheinlich werde ich irgendwann später mal etwas weniger arbeiten, aber ich werde nie ganz aufhören", sagte Stelter, der am 19. April 60 Jahre alt wird.

Sein großes Vorbild in der Hinsicht sei der Kabarettist Dieter Hildebrandt (1927-2013): "Er ist im Alter von 86 Jahren gestorben - hätte aber in der Woche darauf noch Auftritte gehabt. Das ist die schönste Form von Optimismus. Da möchte ich sehr gerne hin", meinte Stelter.