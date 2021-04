Offenbach am Main

Mix aus Sonne und Wolken im Norden erwartet

13.04.2021, 07:14 Uhr | dpa

Den Norden erwartet ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Dienstags ziehen auch Schauer auf, mitunter kann es zu einzelnen Gewittern kommen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen steigen dabei leicht auf acht Grad auf Sylt und zehn Grad in Hamburg. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt mit Regenschauern in Richtung Nordsee. Im Binnenland kann es Frost geben bei bis zu minus zwei Grad. Auf den Inseln bleibt es milder mit zwei Grad.

Der Mittwoch zeigt sich dann erneut mit einem Wechsel aus Sonnenschein und Wolken. Vereinzelt kann es laut der Vorhersage des DWD regnen bei Höchsttemperaturen zwischen sieben und neun Grad.