Bremerhaven

Brand in Holzverarbeitungsbetrieb in Bremerhaven

13.04.2021, 07:53 Uhr | dpa

In einem Holzverarbeitungsbetrieb im Fischereihafen von Bremerhaven ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war in einer Halle eine Hobelmaschine in Brand geraten. Mitarbeiter wurden nicht verletzt, sie konnten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen. Eine automatische Löschanlage des Betriebs hatte das Feuer zum Teil schon eingedämmt, die Feuerwehrleute übernahmen die weiteren Löscharbeiten. Warum die Maschine Feuer gefangen hatte, war zunächst unklar.