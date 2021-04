Zittau

Erneute Demonstration gegen Pandemie-Maßnahmen in Zittau

13.04.2021, 09:09 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Zittau hat es zum sechsten Mal eine unangemeldete Demonstration gegen die Corona-Pandemie-Maßnahmen gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben etwa 500 Menschen am Montag daran teilgenommen. Dabei seien die Maßnahmen der Corona-Schutz-Verordnung wie das Halten von Abstand meist nicht eingehalten worden. Die Polizei sprach Platzverweise aus und fertigte eigenen Angaben zufolge mehrere Anzeigen. Bei den Kontrollen sei es außerdem zu mehreren Straftaten wie Beamtenbeleidigung und fahrlässiger Körperverletzung gekommen.