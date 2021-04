Magdeburg

Krankenhausgesellschaft: Situation "beherrschbar"

13.04.2021, 10:46 Uhr | dpa

Trotz ausgelasteter Intensivbetten in einigen Regionen Sachsen-Anhalts hat die Krankenhausgesellschaft des Landes trotz des beschleunigten Corona-Infektionsgeschehens von einer "beherrschbaren" Situation gesprochen. "Die Lage ist ernst, aber nicht bedrohlich und zudem regional unterschiedlich", teilte eine Sprecherin der Krankenhausgesellschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit.

Am Montag hatte die Stadt Halle eine Vollauslastung der Intensivbetten vermeldet. Auch der Burgenlandkreis hatte vor kurzem von voll ausgelasteten Intensivkapazitäten berichtet. Zu Wochenbeginn waren laut Lagebericht des Sozialministeriums landesweit 268 Krankenhausbetten für Covid-19-Patienten frei gewesen, 477 waren belegt. An Intensivbetten im Land waren insgesamt 110 frei und 707 belegt.

"Die Kliniken des Landes seien in den beiden Versorgungsclustern Nord und Süd unter Federführung der beiden Universitätsklinika Magdeburg und Halle gut vernetzt und koordinieren miteinander täglich die stationäre Versorgung von Covid-Patienten", sagte die Sprecherin. Auch greife im Überlastungsfall das sogenannte Kleeblattverfahren bei dem im Falle von regionaler Überlastung länderübergreifende Verlegungen zwischen den Kliniken organisiert werden. "Unsere Kliniken haben in den letzten Monaten viel gelernt und sind an den Herausforderungen der Pandemie gewachsen."