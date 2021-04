Schwerin

Größere Arbeitgeber bezahlen besser

13.04.2021, 13:25 Uhr | dpa

Wer viel Geld verdienen will, sollte bei der Wahl des Arbeitgebers unter anderem auf dessen Größe achten. Das legen Daten nahe, die das Statistische Landesamt am Dienstag in Schwerin veröffentlicht hat. Kamen Vollzeitbeschäftigte in Betrieben mit bis zu 99 Mitarbeitern in Mecklenburg-Vorpommern im vierten Quartal des vergangenen Jahres im Schnitt auf gut 3200 Euro Bruttomonatsverdienst, waren es bei 100 bis 249 Mitarbeitern bereits 3491 Euro und bei bis zu 499 Mitarbeitern 3644 Euro. Für die nächste Größenklasse (500 bis 999 Mitarbeiter) nennt das Amt als durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst 3912 Euro und bei mehr als 1000 Mitarbeitern sogar 5061 Euro. In die Berechnungen flossen Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld mit ein.

Ein Grund für die höheren Durchschnittsverdienste in größeren Unternehmen dürfte sein, dass dort mehr Führungskräfte mit besseren Einkommen beschäftigt sind. Aber auch in den einzelnen Leistungsgruppen wird entsprechend der Betriebsgröße unterschiedlich bezahlt. In der mittleren Leistungsgruppe 3 (Fachkräfte) betrug der Bruttomonatsverdienst in Betrieben mit mehr als 1000 Mitarbeitern 4127 Euro, in Betrieben mit bis zu 49 Mitarbeitern hingegen nur 2768 Euro.