Reifen angezündet: Stall beschädigt

13.04.2021, 14:03 Uhr | dpa

Nach einem Brand in Püttelkow (Ludwigslust-Parchim) sucht die Polizei nach den Brandstiftern. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, hatten Unbekannte in der Nacht einen größeren Reifenstapel angezündet, der neben einem ehemaligen Rinderstall lag. Die Flammen griffen auf den großen Stall über, der inzwischen als Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge dient. Nur ein sehr schneller Einsatz der Feuerwehr verhinderte, dass das Gebäude ganz von dem Feuer erfasst wurde.

Zeugen hätten in der Zeit des Brandausbruchs zwei Verdächtige in Stallnähe gesehen, die in einem dunklen Auto davongefahren sein sollen. Weitere Details zur Schadenshöhe und zur Brandursache seien derzeit noch nicht bekannt. Reifen werden in der Landwirtschaft meist in größeren Mengen gelagert, um Abdeckplanen bei großen Futtersilos gegen den Wind zu beschweren. Wenn diese brennen, entstehen enorme Hitze und schwarzer Rauch.