Kiebitzreihe

Brutaler Raubüberfall: Ehepaar krankenhausreif geprügelt

13.04.2021, 15:49 Uhr | dpa

Nach einem brutalen Raubüberfall in der Gemeinde Kiebitzreihe (Kreis Steinburg) nahe Elmshorn fahndet die Kripo nach zwei Männern. Die Täter prügelten am Wochenende ein Ehepaar in dessen Wohnung krankenhausreif, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Dienstag mitteilte.

Die Opfer hatten Schmuck über eine Online-Plattform zum Kauf angeboten. Statt zu bezahlen, versuchten die Täter am Samstagabend mit Hilfe von Pfefferspray an das Schmuckstück zu kommen. Da die Eheleute sich ihr Eigentum nicht abnehmen lassen wollten, schlugen und traten die Männer auf sie ein. Sie flohen unerkannt mit ihrer Beute. Die Eheleute wurden mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.