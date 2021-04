Neubrandenburg

Riesenkreis Seenplatte hat Altschulden abgetragen

13.04.2021, 17:07 Uhr | dpa

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat nach Jahren unter strenger Minister-Aufsicht wieder größere finanzielle Spielräume. Wie das Schweriner Innenministerium am Dienstag mitteilte, hat der Kreis letzte Altschulden abgebaut und kann nun wieder freier über Investitionen entscheiden. Das gehe aus den aktuellen Daten für den Jahresabschluss 2020 hervor. Hintergrund sind Millionenschulden der drei Altkreise Demmin, Müritz und Mecklenburg-Strelitz vor der letzten Gebietsreform 2011.

Deshalb unterlag die Mecklenburgische Seenplatte, wie andere Kommunen auch, über Jahre hinweg einer vorläufigen Haushaltsführung unter Aufsicht durch das Innenministerium in Schwerin. Die Seenplatte hat eine Fläche von 5500 Quadratkilometern und ist damit doppelt so groß wie das Saarland.

Das Ministerium genehmigte auch den Haushalt 2021, der knapp 18 Millionen Euro Investitionen in Schulen und marode Kreisstraßen vorsieht. In dem Etat stehen Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 559 Millionen Euro. Die Kreisumlage, die die Zahlungen der kreisangehörigen Kommunen an den Landkreis festlegt, liegt bei 43,294 Prozent und gehört zu den höchsten im Nordosten.