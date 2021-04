Bitterfeld-Wolfen

Haftbefehle gegen zwei Männer wegen versuchten Totschlags

13.04.2021, 17:17 Uhr | dpa

Wegen Verdachts des versuchten Totschlags hat das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen Haftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 37 und 47 Jahren erlassen. Die beiden sollen einem 54-Jährigen in dessen Wohnung am Montagabend mehrfach gegen Kopf und Bauch geschlagen und getreten haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nach Polizeiangaben hatten die Männer vorher gemeinsam Alkohol konsumiert. Zeugen alarmierten wegen des Lärms die Polizei, die die beiden mutmaßlichen Täter im Treppenhaus des Hauses in Bitterfeld-Wolfen festnahm. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern nach Angaben der Polizei an.