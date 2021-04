Gera

Nach Diebstahl: Polizei schießt auf Fluchtwagen

13.04.2021, 18:01 Uhr | dpa

Mit einem Schuss hat die Polizei versucht, einen flüchtigen Autofahrer aufzuhalten. Dem sei am Dienstag ein Diebstahl auf einem Geraer Supermarktparkplatz vorausgegangen, teilte die Polizei mit. Anschließend sei ein Wagen zunächst davongefahren und habe kurze Zeit später in Ronneburg (Landkreis Greiz) eine Kontrollstelle der Polizei durchbrochen. Dabei sei der Schuss auf die Reifen des Autos abgegeben worden. Erfolg gebracht habe jedoch erst der Einsatz von Hubschrauber und Polizeihund. So hätten sowohl das Fluchtauto gefunden als auch einer der Insassen aufgegriffen werden können. Dieser sei vorläufig festgenommen worden, nach den anderen beiden Insassen werde noch gefahndet.